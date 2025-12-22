Christian Pegel dankt Feuerwehrkräften für schnellen Einsatz

Nach den aktuellen Großeinsätzen der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern – unter anderem beim Brand in einem Milchviehbetrieb in Wakenstädt bei Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg sowie beim laufenden Einsatz im HanseDom in Stralsund – dankt Innenminister Christian Pegel allen beteiligten Einsatzkräften für ihr hohes Engagement und ihre Einsatzbereitschaft.

„Die vergangenen Stunden und Tage zeigen eindrucksvoll, wie leistungsfähig und verlässlich unsere Gefahrenabwehr in Mecklenburg-Vorpommern ist“, sagte Innenminister Christian Pegel heute in Schwerin und: „Sowohl in Wakenstädt als auch aktuell in Stralsund handeln die Einsatzkräfte schnell, umsichtig und mit großem persönlichen Einsatz Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, ist das keine Selbstverständlichkeit. Während viele Menschen sich auf die Feiertage vorbereiten, stehen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren bereit, um anderen zu helfen – rund um die Uhr.“

In Wakenstädt waren fast 100 Einsatzkräfte aus neun Freiwilligen Feuerwehren sowie das Technische Hilfswerks (THW) aus Gadebusch, Schwerin und Lübeck mit einem Großaufgebot im Einsatz, um einen Großbrand in einem Milchviehbetrieb zu bekämpfen. Durch ihr koordiniertes Vorgehen konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Biogasanlage verhindert werden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Darüber hinaus sind seit dem Morgen Einsatzkräfte in Stralsund im Spaß- und Erlebnisbad „Hansedom“ wegen eines ausgetretenen Gefahrstoffs gefordert.

„Unsere ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Männer stehen nicht nur im Alltag, sondern gerade auch an Wochenenden und über die Feiertage bereit – teils unter schwierigen Bedingungen. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich darauf verlassen, dass Hilfe kommt – schnell, kompetent und mit großem Verantwortungsbewusstsein.“

Der Innenminister dankte ausdrücklich auch den Leitstellen, Hilfsorganisationen und allen Unterstützern im Hintergrund. „Dieser Einsatz kurz vor Weihnachten macht deutlich: Ehrenamt kennt keine Pause. Dafür gebührt allen Beteiligten unser Respekt und unser aufrichtiger Dank.“