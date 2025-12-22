POL-NB: Arbeitsbühne gestohlen - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots) -



In der Ihlenfelder Straße ist gestern kurz vor Mitternacht eine Hebebühne mit der gelben Aufschrift "Gigalift" gestohlen worden. Die Täter haben für den Transport vermutlich eine Zugmaschine genutzt. Durch Ermittlungen am Tatort kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 23.00 Uhr und etwa 23.55 Uhr eingegrenzt werden.



Die Hebebühne ist knapp acht Meter lang und hat einen Wert von mindestens 50.000 Euro. Die Bühne hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls ein ROS-Kennzeichen.



Die Polizei hofft nun, dass dieser aufwendige Diebstahl möglicherweise jemandem in der Ihlenfelder Straße zwischen 23.00 Uhr und 23.55 Uhr aufgefallen ist oder dass es Zeugen gibt, die den Transport der Arbeitsbühne nach dem Diebstahl im Stadtgebiet oder auch außerhalb Neubrandenburgs gesehen haben.



Wer sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit der gestohlenen Bühne hat, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224.



