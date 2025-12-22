POL-HRO: Die Polizei Rostock sucht derzeit nach zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

Rostock (ots) -



Sie wurden letztmalig am vergangenen Donnerstag im Bereich der Rostocker Innenstadt gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die 12-Jährige und die 13-Jährige sind vermutlich gemeinsam im Raum Rostock unterwegs. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.



Die vermisste 12-Jährige wird wie folgt beschrieben:



- 170 cm groß - rote, lange Haare - braune Augen - schlanke Figur

- Bekleidung: hellblaue Baggyjeans, hellgelber Kapuzenpullover,

schwarze Jacke, braun/ weiße Sneaker mit weinrotem Innenfutter



Die vermisste 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:



- Ca. 160 cm groß - Zierlich/ schlanke Figur - braune

schulterlange Haare - Bekleidung: weiße Jacke, Jeans, schwarze Schuhe

und einen grauen Brustbeutel/ Tasche



Weitere Informationen und Lichtbilder der Vermissten können unter folgendem Link aberufen werden: https://t1p.de/4f7si



Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.



