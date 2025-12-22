Die Polizei Rostock sucht derzeit nach zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

Details anzeigen Lichtbild Werner Lichtbild Werner

Sie wurden letztmalig am vergangenen Donnerstag im Bereich der Rostocker Innenstadt gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die 12-jährige Kim Werner und die 13-jährige Asta Petersen sind vermutlich gemeinsam im Raum Rostock unterwegs. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die vermisste Kim Werner wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

rote, lange Haare

braune Augen

schlanke Figur

Bekleidung: hellblaue Baggyjeans, hellgelber Kapuzenpullover, schwarze Jacke, braun/ weiße Sneaker mit weinrotem Innenfutter

Die vermisste Asta Petersen wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

Zierlich/ schlanke Figur

braune schulterlange Haare

Bekleidung: weiße Jacke, Jeans, schwarze Schuhe und einen grauen Brustbeutel/ Tasche

Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.