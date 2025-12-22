Die Polizei Rostock sucht derzeit nach zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

Nr.PIHRO_221225  | 22.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Sie wurden letztmalig am vergangenen Donnerstag im Bereich der Rostocker Innenstadt gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die 12-jährige Kim Werner und die 13-jährige Asta Petersen sind vermutlich gemeinsam im Raum Rostock unterwegs. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

 

Die vermisste Kim Werner wird wie folgt beschrieben:

  • 170 cm groß
  • rote, lange Haare
  • braune Augen
  • schlanke Figur
  • Bekleidung: hellblaue Baggyjeans, hellgelber Kapuzenpullover, schwarze Jacke, braun/ weiße Sneaker mit weinrotem Innenfutter

Die vermisste Asta Petersen wird wie folgt beschrieben:

  • 160 cm groß
  • Zierlich/ schlanke Figur
  • braune schulterlange Haare
  • Bekleidung: weiße Jacke, Jeans, schwarze Schuhe und einen grauen Brustbeutel/ Tasche

 

Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

