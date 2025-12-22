Die Polizei Rostock sucht derzeit nach zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren
Sie wurden letztmalig am vergangenen Donnerstag im Bereich der Rostocker Innenstadt gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die 12-jährige Kim Werner und die 13-jährige Asta Petersen sind vermutlich gemeinsam im Raum Rostock unterwegs. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.
Die vermisste Kim Werner wird wie folgt beschrieben:
- 170 cm groß
- rote, lange Haare
- braune Augen
- schlanke Figur
- Bekleidung: hellblaue Baggyjeans, hellgelber Kapuzenpullover, schwarze Jacke, braun/ weiße Sneaker mit weinrotem Innenfutter
Die vermisste Asta Petersen wird wie folgt beschrieben:
- 160 cm groß
- Zierlich/ schlanke Figur
- braune schulterlange Haare
- Bekleidung: weiße Jacke, Jeans, schwarze Schuhe und einen grauen Brustbeutel/ Tasche
Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.