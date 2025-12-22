POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall nach Zusammenstoß mit einem Baum
Warsow (ots) -
Am 21.12.2025 gegen 22:00 Uhr kam es auf der Ortslage Warsow zu einem
tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach sei der
29-jährige deutsche Autofahrer in einer Rechtskurve nach links von
der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch
den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert
und kam zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und
durch die Kameraden der Feuerwehr geborgen. Trotz eingeleiteter
Reanimationsmaßnahmen verstarb der 29-Jährige noch an der
Unfallstelle. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der
Unfallaufnahme war für 3,5 Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Es
waren insgesamt 52 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.
Zur Unfallursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht
werden. Der Sachschaden wird mit 40.000 Euro angegeben.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
