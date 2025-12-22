POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall nach Zusammenstoß mit einem Baum

Warsow (ots) -



Am 21.12.2025 gegen 22:00 Uhr kam es auf der Ortslage Warsow zu einem

tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach sei der

29-jährige deutsche Autofahrer in einer Rechtskurve nach links von

der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch

den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert

und kam zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und

durch die Kameraden der Feuerwehr geborgen. Trotz eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen verstarb der 29-Jährige noch an der

Unfallstelle. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der

Unfallaufnahme war für 3,5 Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Es

waren insgesamt 52 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Zur Unfallursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht

werden. Der Sachschaden wird mit 40.000 Euro angegeben.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



