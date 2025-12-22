POL-HRO: LKW-Fahrer versursacht Verkehrsunfall und steht unter Alkoholeinfluss
B103/Kronskamp (ots) -
Am 22.12.2025 gegen 00:30 Uhr kam es auf der B103 Höhe Kronskamp zu
einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Straße für mehrere Stunden
gesperrt werden musste. Augenscheinlich kam der 48-jährige polnische
Fahrer eines LKW auf der Fahrt aus Richtung Kronskamp in Richtung
Güstrow nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 70 Meter
weiter an einem Baum zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellte
sich heraus, dass der Fahrer das Gespann unter dem Einfluss von
Alkohol führte. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe. Zur die
Einschätzung, ob eine Gefährdung des Erdreiches vorliegt wurde die
Feuerwehr zur Prüfung sowie die Umweltbehörde hinzugezogen. Der
Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.
Das Unternehmen hat in eigener Zuständigkeit die Bergung des LKW
veranlasst. Derzeit wird von einer weiteren Sperrung bis ca. 08:00
Uhr ausgegangen.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell