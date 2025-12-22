POL-HRO: LKW-Fahrer versursacht Verkehrsunfall und steht unter Alkoholeinfluss

B103/Kronskamp (ots) -



Am 22.12.2025 gegen 00:30 Uhr kam es auf der B103 Höhe Kronskamp zu

einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Straße für mehrere Stunden

gesperrt werden musste. Augenscheinlich kam der 48-jährige polnische

Fahrer eines LKW auf der Fahrt aus Richtung Kronskamp in Richtung

Güstrow nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 70 Meter

weiter an einem Baum zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellte

sich heraus, dass der Fahrer das Gespann unter dem Einfluss von

Alkohol führte. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe. Zur die

Einschätzung, ob eine Gefährdung des Erdreiches vorliegt wurde die

Feuerwehr zur Prüfung sowie die Umweltbehörde hinzugezogen. Der

Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Das Unternehmen hat in eigener Zuständigkeit die Bergung des LKW

veranlasst. Derzeit wird von einer weiteren Sperrung bis ca. 08:00

Uhr ausgegangen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



