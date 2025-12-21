POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Loitz

Loitz (Polizeihauptrevier Greifswald) (ots) -



Am 21.12.2025, gegen 10 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße

VG99 kurz vor der L261 bei Loitz gegen einen Straßenbaum. Vor Ort gab

sich ein alkoholisierter 28-jähriger Deutscher als Beifahrer im

verunfallten Pkw zu erkennen, der eigentliche Fahrer des Audi sei

geflüchtet.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn

nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Während der

Ermittlungen am Unfallort und diverser Befragungen verdichteten sich

die Hinweise, dass der Beifahrer (gleichzeitig Halter) selbst

gefahren ist.

Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, außerdem das

Fahrzeug sichergestellt und eine Blutprobe beim 28-Jährigen genommen.

Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der

Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Mögliche weitere Zeugen, die Hiweise zum Unfall geben können, wenden

sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400 oder

an die Onlinewache unter polizei.mvnet.de .



