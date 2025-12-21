POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Loitz
Loitz (Polizeihauptrevier Greifswald) (ots) -
Am 21.12.2025, gegen 10 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße
VG99 kurz vor der L261 bei Loitz gegen einen Straßenbaum. Vor Ort gab
sich ein alkoholisierter 28-jähriger Deutscher als Beifahrer im
verunfallten Pkw zu erkennen, der eigentliche Fahrer des Audi sei
geflüchtet.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn
nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Während der
Ermittlungen am Unfallort und diverser Befragungen verdichteten sich
die Hinweise, dass der Beifahrer (gleichzeitig Halter) selbst
gefahren ist.
Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, außerdem das
Fahrzeug sichergestellt und eine Blutprobe beim 28-Jährigen genommen.
Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der
Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.
Mögliche weitere Zeugen, die Hiweise zum Unfall geben können, wenden
sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400 oder
an die Onlinewache unter polizei.mvnet.de .
