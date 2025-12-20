POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Im Rostocker Ostseestadion fand am 20.12.2025 das 3.Liga Fußballspiel

zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken statt. Das

Spiel wurde im Vorfeld als Problemspiel eingestuft.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen

nennenswerten Zwischenfällen.

Insgesamt befanden sich ca. 250 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Alexander Dieckow

Polizeioberkommissar

Polizeiinspektion Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell