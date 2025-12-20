POL-NB: Brand einer Biogasanlage in Bergen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 20.12.2025 um 9:02 Uhr wurde der Polizei durch die

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen ein Brandausbruch auf dem Gelände

der Biogasanlage des Zweckverbandes ZWAR im Teteler Landweg bei

Bergen gemeldet.

Vor Ort war ein Gebäudeteil der Biogasanlage, die

Klärschlammverwertungsanlage, im Bereich des Daches in Brand geraten.

Ursächlich war ein technischer Defekt an einer Rohrleitung.

Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird derzeit auf

ca. 500.000 bis 700.000 EUR geschätzt.

Die Feuerwehren aus Bergen, Sehlen, Putbus, Buschvitz, Garz, Samtens

und Binz führten die Löscharbeiten durch. Insgesamt waren im Verlauf

des ca. dreistündigen Einsatzes rund 80 Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehren im Dienst.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Carolin Gronwald, Polizeirätin

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell