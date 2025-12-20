POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund
Stralsund (ots) -
Am 20.12.2025 wurde gegen 04:35 Uhr über die Rettungsleitstelle des
LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund
in der Prohnerstraße im "Einstein Quartier" gemeldet. In einem
Aufenthaltsraum im Keller des Hauses gerieten Einrichtungsgegenstände
in Brand und wurden durch die Stralsunder Berufsfeuerwehr gelöscht.
Aus den darüber befindlichen Wohnungen wurden drei deutsche Bewohner
evakuiert. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf
ca. 10.000 Euro geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen zur
Brandursache aufgenommen, nach ersten Erkenntnissen wird von einer
fahrlässigen Handlung ausgegangen.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht
haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim
Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder
über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.
