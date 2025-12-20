POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 20.12.2025 wurde gegen 04:35 Uhr über die Rettungsleitstelle des

LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

in der Prohnerstraße im "Einstein Quartier" gemeldet. In einem

Aufenthaltsraum im Keller des Hauses gerieten Einrichtungsgegenstände

in Brand und wurden durch die Stralsunder Berufsfeuerwehr gelöscht.

Aus den darüber befindlichen Wohnungen wurden drei deutsche Bewohner

evakuiert. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf

ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen, nach ersten Erkenntnissen wird von einer

fahrlässigen Handlung ausgegangen.



Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim

Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder

über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Carolin Gronwald, Polizeirätin

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell