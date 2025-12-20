POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten bei Bützow, Teterow und Gnoien

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des Samstags haben bislang unbekannte

Täter mehrere Zigarettenautomaten gesprengt und versucht, diese zu

sprengen.



Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen von einem

Hinweisgeber die Information, dass unbekannte Täter in Zernin bei

Bützow einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.



Auf der Anfahrt mehrerer Funkwagenbesatzungen konnten im Nahbereich

keine Feststellungen zu möglichen Tatverdächtigen gemacht werden.



Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat teilweise zerstört.

Ob Zigaretten entwendet wurden, ist bislang noch unbekannt und muss

im Nachgang vom Eigentümer geprüft werden.



Gegen 03:45 Uhr folgte dann eine weitere Sprengung eines

Zigarettenautomaten in Jördenstorf bei Teterow. Auch hier führten die

umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu keinen relevanten

Feststellungen.



Ein Hinweisgeber meldete dann um 04:40 Uhr, dass er einen

aufgesprengten Zigarettenautomaten in Boddin bei Gnoien vorgefunden

hat.



Auch hier konnten bislang keine Feststellungen zu den Tätern

getroffen werden.



Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird auf mehrere tausend

Euro geschätzt.



Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten an den

Tatorten Spuren.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen

aufgenommen.



Eine Prüfung des Zusammenhangs zwischen den Sprengungen ist ebenfalls

Gegenstand der Ermittlungen.



Hinweise zu den Tätern, möglichen Fahrzeugen und der Tat nehmen der

Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von

Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell