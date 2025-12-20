POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten bei Bützow, Teterow und Gnoien
Rostock (ots) -
In den frühen Morgenstunden des Samstags haben bislang unbekannte
Täter mehrere Zigarettenautomaten gesprengt und versucht, diese zu
sprengen.
Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen von einem
Hinweisgeber die Information, dass unbekannte Täter in Zernin bei
Bützow einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.
Auf der Anfahrt mehrerer Funkwagenbesatzungen konnten im Nahbereich
keine Feststellungen zu möglichen Tatverdächtigen gemacht werden.
Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat teilweise zerstört.
Ob Zigaretten entwendet wurden, ist bislang noch unbekannt und muss
im Nachgang vom Eigentümer geprüft werden.
Gegen 03:45 Uhr folgte dann eine weitere Sprengung eines
Zigarettenautomaten in Jördenstorf bei Teterow. Auch hier führten die
umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu keinen relevanten
Feststellungen.
Ein Hinweisgeber meldete dann um 04:40 Uhr, dass er einen
aufgesprengten Zigarettenautomaten in Boddin bei Gnoien vorgefunden
hat.
Auch hier konnten bislang keine Feststellungen zu den Tätern
getroffen werden.
Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird auf mehrere tausend
Euro geschätzt.
Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten an den
Tatorten Spuren.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen
aufgenommen.
Eine Prüfung des Zusammenhangs zwischen den Sprengungen ist ebenfalls
Gegenstand der Ermittlungen.
Hinweise zu den Tätern, möglichen Fahrzeugen und der Tat nehmen der
Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder
jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von
Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der
Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.
