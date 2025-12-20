POL-HRO: 33-Jähriger greift mehrere Menschen in Schwerin mit Schlägen an
Schwerin (ots) -
Ein 33-jähriger Deutscher hat am späten Freitag in der Schweriner
Innenstadt mehrere Personen körperlich angegriffen.
Gegen 23:40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei, dass es vor
einer Bar in der Schweriner Goethestraße zu einer Auseinandersetzung
zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Polizeikräfte
eilten zum Ereignisort und stoppten den körperlichen Angriff des
Mannes auf die Frau.
Dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand gegen die
Polizisten. In der Folge musste der Mann mit körperlicher Gewalt zu
Boden gebracht und dort gefesselt werden.
Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor in der Bar
Personen angegriffen hat und aufgefordert wurde die Lokalität zu
verlassen. Vor der Bar kam es dann zu einem weiteren Angriff, auf den
die in der Nähe befindlichen Polizisten dann aufmerksam wurden.
Zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte die Gewahrsamnahme des
Mannes bis zum Samstagmorgen.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13
Promille.
Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der
Körperverletzung sowie wegen des Widerstands gegen und des tätlichen
Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden
angegriffenen Personen, ein 22-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau
sowie die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell