POL-HRO: 33-Jähriger greift mehrere Menschen in Schwerin mit Schlägen an

Schwerin (ots) -



Ein 33-jähriger Deutscher hat am späten Freitag in der Schweriner

Innenstadt mehrere Personen körperlich angegriffen.

Gegen 23:40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei, dass es vor

einer Bar in der Schweriner Goethestraße zu einer Auseinandersetzung

zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Polizeikräfte

eilten zum Ereignisort und stoppten den körperlichen Angriff des

Mannes auf die Frau.

Dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand gegen die

Polizisten. In der Folge musste der Mann mit körperlicher Gewalt zu

Boden gebracht und dort gefesselt werden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor in der Bar

Personen angegriffen hat und aufgefordert wurde die Lokalität zu

verlassen. Vor der Bar kam es dann zu einem weiteren Angriff, auf den

die in der Nähe befindlichen Polizisten dann aufmerksam wurden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte die Gewahrsamnahme des

Mannes bis zum Samstagmorgen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13

Promille.

Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der

Körperverletzung sowie wegen des Widerstands gegen und des tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden

angegriffenen Personen, ein 22-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau

sowie die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



