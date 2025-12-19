POL-NB: Verkehrsunfall auf der B198 - mehrere Leichtverletzte

Friedland (ots) -



Am 19.12.2025 kam es gegen 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 198 zwischen Hinrichshagen und Canzow zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Eine 24-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Straße in Richtung Canzow, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Sie kollidierte trotz Gefahrenbremsung mit dem Reh. Ein nachfolgender PKW Opel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden BMW auf.

Im PKW Opel befanden sich drei Personen, der 36-jährige Fahrer, die 37-jährige Beifahrerin und ein 6-jähriges Kind. Neben der Fahrerin des BMW erlitten auch alle drei Insassen des Opel leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Begutachtung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt. Das Reh verendete vor Ort.

Die B198 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Fahrzeugbergungen sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei zeitweise vollgesperrt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Woldegk.

Alle Personen sind deutsche Staatsangehörige.



