POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten
Hagenow (ots) -
Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow
und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.
Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines
Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem
Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den
Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt
mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der
58-jährige Fahrer des Transporters und die drei Insassen des Ford (18
und 19 Jahre) wurden leichtverletzt und ebenfalls zur weiteren
Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Unfallverursacherin
eingeklemmt war und Betriebsstoffe ausliefen wurden zu Rettungsdienst
und Notarzt die Feuerwehren Wittenburg, Bobzin, Hülseburg und
Luckwitz mit 29 Kameraden alarmiert. Die L04 war bis 17:30 Uhr
vollgesperrt. Der Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
