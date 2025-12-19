POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Hagenow (ots) -



Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow

und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.



Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines

Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem

Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den

Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt

mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der

58-jährige Fahrer des Transporters und die drei Insassen des Ford (18

und 19 Jahre) wurden leichtverletzt und ebenfalls zur weiteren

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Unfallverursacherin

eingeklemmt war und Betriebsstoffe ausliefen wurden zu Rettungsdienst

und Notarzt die Feuerwehren Wittenburg, Bobzin, Hülseburg und

Luckwitz mit 29 Kameraden alarmiert. Die L04 war bis 17:30 Uhr

vollgesperrt. Der Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell