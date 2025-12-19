Presseeinladung: Mehrere Gemeinden erhalten Fördermittel

Innenminister Christian Pegel wird am Montag in mehreren Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim Zuwendungsbescheide übergeben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

In Zurow überreicht Minister Pegel an Zurows Bürgermeister Mathias Hirsack einen Zuwendungsbescheid für ein neues HLF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Zurow.

Termin: Montag, 22. Dezember 2025, 12.30 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus, Kastanienallee 60,

23992 Zurow-Krassow

In Bad Kleinen übergibt Innenminister Christian Pegel an Erik Ehrlich, Erster Vorsitzender des DLRG Ortsverband Schwerin e.V. einen Zuwendungsbescheid für ein neues Motorrettungsboot für die Wasserrettungsstation.

Termin: Montag, 22. Dezember 2025, 14 Uhr

Ort: Wasserrettungsstation Bad Kleinen der DLRG, An der Marina 1, 23996 Bad Kleinen

Im Anschluss wird der Minister in Raduhn dem Bürgermeister der Gemeinde Lewitzrand Sebastian Fynnau einen Zuwendungsbescheid für ein neues HLF 10 überreichen.

Termin: Montag, 22. Dezember 2025, 16 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Raduhn,

Lindenstraße 11 A, 19374 Raduhn