POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Nr.6183399  | 19.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Greifswald (LK VG) (ots) -

Der seit dem 18. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 14-jährige Jugendliche aus Greifswald wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

