POL-NB: 42-Jähriger verstirbt nach Arbeitsunfall in Fincken (LK MSE)

Nr.6183393  | 19.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

PR Röbel (ots) -

Am späten Vormittag ist ein 42-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall im Bereich Fincken ums Leben gekommen.
Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte der Mann in einer Biogasanlage an einem Fermenter etwas reparieren. Dabei stürzte er in die Anlage und konnte durch die eingesetzte Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die Polizei Röbel und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg waren zur Tatortarbeit und Spurensicherung in der Anlage im Einsatz.
Zur Rettung und Bergung des Verunglückten waren zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Fachdienststelle für Arbeitsschutz beim Landkreis, das LAGuS, wurde informiert. Hintergründe, wie es zu dem Unfall kommen konnte, müssen die weiteren Ermittlungen vor Ort zeigen.
Der Verstorbene hatte die deutsche und syrische Staatsangehörigkeit.

