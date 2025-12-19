Presseeinladung: Minister Pegel besucht den Neubau des Radsportzentrums

Nr.237/2025  | 19.12.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Am Montag wird Innenminister Christian Pegel gemeinsam mit Oberbürgermeister Rico Badenschier die Baustelle der neuen Radsporthalle am Lambrechtsgrund besichtigen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin:        Montag, 22. Dezember 2025, 9 Uhr

Ort:              Sport- und Kongresshalle Schwerin,
                     Wittenburger Str. 118, 19059 Schwerin

Am Bundesstützpunkt (BSP) Radsport in Schwerin entsteht eine multifunktionale Radsporthalle mit Radsportbahn, Funktions- und Trainingsräumen sowie ein Spielfeld, das für Handball, Volleyball und Freizeitsport zur Verfügung stehen wird.

Für den Bau sind rund 24 Millionen Euro von Bund, Land und der Landeshauptstadt Schwerin bereitgestellt worden.

Anlagen

Nr. 237 Besuch Radsporthalle Schwerin.pdf (PDF, 0,08 MB)

