POL-NB: Wechselndes Wild überführt alkoholisierten Fahrzeugführer bei Ahrenshoop

Barth (LK VR) (ots) -



Am 18.12.2025 gegen 16:50 Uhr fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein

57-jähriger deutscher Fahrer eines Volvos auf der Landesstraße 21 aus

Richtung Born in Richtung Ahrenshoop, als er aufgrund wechselnden

Wildes stark bremsen musste. Ein dahinter befindlicher 52-jähriger

Deutscher fuhr in der weiteren Folge mit seinem Transporter auf den

Volvo auf. Ein Atemalkoholtest bei dem aus Sachsen-Anhalt stammenden

Mann ergab einen Wert von 1,72 Promille. Sein Führerschein wurde

sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der

Transporter wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass er

nicht mehr fahrbereit war.



Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergung des

Transporters halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

geschätzte 15.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung wurde aufgenommen. Alle Unfallbeteiligten

blieben glücklicherweise unverletzt.



In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei insbesondere in der

Vorweihnachtszeit und dem anschließenden Jahreswechsel an alle

Verkehrsteilnehmer: "Don´t drink and drive".



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell