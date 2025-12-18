POL-NB: Wechselndes Wild überführt alkoholisierten Fahrzeugführer bei Ahrenshoop
Barth (LK VR) (ots) -
Am 18.12.2025 gegen 16:50 Uhr fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein
57-jähriger deutscher Fahrer eines Volvos auf der Landesstraße 21 aus
Richtung Born in Richtung Ahrenshoop, als er aufgrund wechselnden
Wildes stark bremsen musste. Ein dahinter befindlicher 52-jähriger
Deutscher fuhr in der weiteren Folge mit seinem Transporter auf den
Volvo auf. Ein Atemalkoholtest bei dem aus Sachsen-Anhalt stammenden
Mann ergab einen Wert von 1,72 Promille. Sein Führerschein wurde
sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der
Transporter wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass er
nicht mehr fahrbereit war.
Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergung des
Transporters halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf
geschätzte 15.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der
Straßenverkehrsgefährdung wurde aufgenommen. Alle Unfallbeteiligten
blieben glücklicherweise unverletzt.
In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei insbesondere in der
Vorweihnachtszeit und dem anschließenden Jahreswechsel an alle
Verkehrsteilnehmer: "Don´t drink and drive".
