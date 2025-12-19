POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 11 mit einer leicht verletzten Person

Pasewalk (ots) -



Am Abend des 18.12.2025 gegen 21:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 11. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand befuhr ein 32-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Ford Mondeo die Autobahn 11 aus Richtung Schmölln kommend in Fahrtrichtung Stettin. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der 32-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn auf dem Dach liegen.

Im Anschluss kollidierten ein PKW Mercedes-Benz, besetzt mit zwei deutschen Staatsangehörigen im Alter von 56 und 57 Jahren und ein weiterer PKW Opel, besetzt mit einem 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen mit dem zuvor verunfallten PKW Ford. Glücklicherweise blieben diese Fahrzeuginsassen beim Zusammenstoß unverletzt. Lediglich der 32-Jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 27.500 Euro geschätzt. Zwei am Unfall beteiligte PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen.

Für die Aufräumarbeiten waren 6 Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Krackow, Penkun und Storkow mit 24 Kameraden im Einsatz. Die Autobahn musste für über eine Stunde voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell