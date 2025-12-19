POL-HRO: Störungen rund um eine Veranstaltung in Wismar
Wismar (ots) -
Am 18.12.25 musste die Polizei mehrfach in die Lübsche Straße in
Wismar verlegen. Vor Ort führte die AfD in einer Lokalität einen
Bürgerdialog durch. Gegen 17:40 Uhr, sowie gegen 19:50 Uhr wurden
jeweils Anzeigen wegen Beleidigungen aufgenommen. Um 23:19 Uhr musste
die Feuerwehr den Gehweg von ca. 60 Liter Speiseöl bereinigen, der
durch Unbekannte vor der Lokalität verschüttet wurde. Es wurden keine
Personen verletzt, der entstandene Sachschaden ist gering.
