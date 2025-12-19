POL-HRO: Störungen rund um eine Veranstaltung in Wismar

Nr.6182663  | 19.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Wismar (ots) -

Am 18.12.25 musste die Polizei mehrfach in die Lübsche Straße in
Wismar verlegen. Vor Ort führte die AfD in einer Lokalität einen
Bürgerdialog durch. Gegen 17:40 Uhr, sowie gegen 19:50 Uhr wurden
jeweils Anzeigen wegen Beleidigungen aufgenommen. Um 23:19 Uhr musste
die Feuerwehr den Gehweg von ca. 60 Liter Speiseöl bereinigen, der
durch Unbekannte vor der Lokalität verschüttet wurde. Es wurden keine
Personen verletzt, der entstandene Sachschaden ist gering.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

