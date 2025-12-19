POL-HRO: Störungen rund um eine Veranstaltung in Wismar

Wismar (ots) -



Am 18.12.25 musste die Polizei mehrfach in die Lübsche Straße in

Wismar verlegen. Vor Ort führte die AfD in einer Lokalität einen

Bürgerdialog durch. Gegen 17:40 Uhr, sowie gegen 19:50 Uhr wurden

jeweils Anzeigen wegen Beleidigungen aufgenommen. Um 23:19 Uhr musste

die Feuerwehr den Gehweg von ca. 60 Liter Speiseöl bereinigen, der

durch Unbekannte vor der Lokalität verschüttet wurde. Es wurden keine

Personen verletzt, der entstandene Sachschaden ist gering.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





