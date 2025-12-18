POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Neubrandenburg (ots) -



Seit dem 17.12.2025 wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Greifswald vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei

in Greifswald unter der 03834/540-224, die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://is.gd/sAIoaq



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





