Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit Mittwoch, den 17.12.2025, wird der in Greifswald wohnhafte Leon Benjamin Pascal BUCZYNSKI vermisst. Der 14-Jährige verließ am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, die Schule. Zwischenzeitlich hielt er sich bei einem Freund in Greifswald auf, bei dem er letztmalig gegen 20:00 Uhr gesehen wurde. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Mögliche Aufenthaltsorte der Person könnten Greifswald und Schlatkow (Züssow) sein.

Der Vermisste ist ca. 170 cm groß, schlank, hat blonde Haare und blaue Augen.

Zuletzt war er bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer Jogginghose.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834/540224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.