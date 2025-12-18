POL-NB: Nachmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Nr.6182407  | 18.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Malchin (ots) -

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag zu einem Verkehrsunfall in Malchin, bei welchem ein 69-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der Mann am gestrigen Abend in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Hier geht es zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/44bwjzm5
Unter diesem Link ist die Folgemeldung zu finden: https://tinyurl.com/48pfacy9

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

