POL-NB: Nachmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag zu einem Verkehrsunfall in Malchin, bei welchem ein 69-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der Mann am gestrigen Abend in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben.



Hier geht es zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/44bwjzm5

Unter diesem Link ist die Folgemeldung zu finden: https://tinyurl.com/48pfacy9



