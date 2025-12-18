POL-HRO: Schwerin: Verkehrsunfall mit Totalschaden - Autofahrerin leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Schwerin ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin die Otto-Hahn-Straße, als sie an einer Kreuzung mit dem Multivan eines querenden 56-jährigen Mannes zusammenstieß. Die 62-jährige Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß Schmerzen in der Schulter und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei könnte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfahrtsverstoß die Ursache des Unfalls gewesen sein.



