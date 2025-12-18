POL-NB: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin - flüchtende Täterinnen

Stralsund (ots) -



Am Mittwoch (17.12.2025) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Stralsunder Stadtteil Knieper. Eine 91-jährige deutsche Seniorin traf vor ihrem Wohnhaus auf zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige, die vorgaben, Hilfe zu benötigen. In der Folge gewährte die gutgläubige Frau den beiden Unbekannten Zutritt zu ihrer Wohnung.



Während eine der Frauen die Geschädigte offenbar ablenkte, verschaffte sich die zweite Tatverdächtige mutmaßlich Zugang zum Schlafzimmer sowie zu weiteren Räumlichkeiten. Dort entwendete sie Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden wird derzeit auf über 6.000 Euro geschätzt.



Nach der Tat entfernten sich die beiden Frauen in unbekannte Richtung. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst im Nachhinein. Die Täterinnen nutzten gezielt die Hilfsbereitschaft der 91-Jährigen aus.



Es liegen Personenbeschreibung vor - bei beiden Frauen handelt es sich um

etwa 30-Jährige. Sie sind etwa 165 cm groß, habe beide schwarze Haare und ein freundliches Auftreten. Zur Bekleidung liegen keine näheren Angaben vor.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Knieper gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Frauen geben können, sich bei der zuständigen Polizei in Stralsund unter 03831/28900 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Zudem warnt die Polizei eindringlich davor, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen, und rät insbesondere älteren Menschen zu erhöhter Vorsicht.



