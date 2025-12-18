POL-NB: Eine Verletzte sowie hoher Sachschaden bei Unfall

Stavenhagen (ots) -



Am heutigen Morgen, 18. Dezember 2025, kam es gegen 06:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 104.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pole die B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. Kurz hinter dem Ortsausgang Stavenhagen kam der Auflieger des Lkw von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stieß die Zugmaschine mit dem Pkw einer 62-Jährigen zusammen, welcher sich im Gegenverkehr befand und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw geriet in weiterer Folge in den Straßengraben.



Die Fahrerin des Pkw wurde aufgrund der Kollision in ihrem Pkw eingeklemmt, konnte eine halbe Stunde später jedoch aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde sie schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 200.000 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.



Die B 104 ist an der Unfallstelle aktuell gesperrt. Die Sperrung wird bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen andauern.



