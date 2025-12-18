POL-NB: Weihnachtsbäume in Stralsund gestohlen

Stralsund (ots) -



Der Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (17. Dezember 2025) zum Einkaufszentrum im Stralsunder Grünhufer Bogen gerufen. Der vor dem Einkaufszentrum befindliche Verkaufsstand für Weihnachtsbäume meldete den Diebstahl diverser Bäume.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zehn eingenetzte Weihnachtsbäume in der Zeit vom Dienstag (16. Dezember 2025), 19:00 Uhr, bis zum Mittwoch (17. Dezember 2025), 09:00 Uhr, von bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendet. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von etwa 200 Euro.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



