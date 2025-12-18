POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol auf der BAB 20 gestellt

Grimmen (ots) -



Am 17.12.2025 gegen 23:30 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Stralsund und Grimmen-Ost in Fahrtrichtung Lübeck ein roter PKW VW in Schlangenlinie fährt. Der Zeuge vermutet, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol steht. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeirevier Grimmen zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug in der Feldstraße in Grimmen festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Verkehrskontrolle konnte Alkohol in der Atemluft des 34-jährigen ukrainischen Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



