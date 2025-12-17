POL-NB: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Malchin (ots) -



Am heutigen Morgen, 17. Dezember 2025, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Malchiner Poststraße.

Hier der Link zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/44bwjzm5



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein 42-Jähriger die Poststraße mit seinem Pkw befahren. Zeitgleich habe ein 69-jähriger Fußgänger, sein Fahrrad schiebend, die Poststraße queren wollen. Hierbei habe der Rentner das Fahrzeug übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen sei und er sich lebensbedrohliche Verletzungen zuzog.

Der Verletzte wurde in weiterer Folge durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.



Die B 104 war für die Dauer von drei Stunden gesperrt.



Beide Beteiligte sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell