POL-NB: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Malchin (ots) -



Am heutigen Mittwoch, 17. Dezember 2025, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Malchiner Poststraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die vorgenannte Straße. Im Kurvenbereich zwischen Tankstelle und Bahnhof kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. In Folge dessen wurde dieser lebensbedrohlich verletzt.



Die Poststraße, welche zugleich die Ortsdurchfahrt (B 104) darstellt, ist aktuell gesperrt. Wie lang die Vollsperrung noch andauern wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.



Die Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang dauern an. Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallhergang ist ein Gutachter der DEKRA vor Ort.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395 5582 5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell