POL-HRO: Mann bedroht Mitarbeiter einer Spielothek mit Messer - Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch

Sternberg (ots) -



Nach einer Bedrohung mit einem Messer ist es am Dienstagabend in Sternberg zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch gekommen. Ein 42-jähriger deutscher Mann wurde dabei schwer verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 22:50 Uhr eine Spielothek in Sternberg betreten. Nachdem ihm der Zutritt aufgrund seiner augenscheinlich starken Alkoholisierung verwehrt worden war, soll er Mitarbeitende der Spielothek mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierten Polizeibeamten wurden vor Ort ebenfalls durch den Mann mit dem Messer bedroht.



Trotz mehrfacher Aufforderung, das Messer abzulegen, kam der Tatverdächtige den Anweisungen nicht nach. In der Folge machten die eingesetzten Beamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der 42-Jährige wurde durch die Schussabgabe schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde operiert und befindet sich nicht in Lebensgefahr.



Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt.



Wie in solchen Fällen üblich, wurden zudem Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen die eingesetzten Beamten eingeleitet. Diese dienen der neutralen und unabhängigen Prüfung des Schusswaffengebrauchs.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell