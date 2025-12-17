POL-NB: Junger Autofahrer kommt bei Richtenberg von der Straße ab

Richtenberg (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (17.12.2025) kam es vermutlich gegen 02:00 Uhr auf der Landstraße 212 in der Nähe von Richtenberg zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem Pkw der Marke Audi die L 212, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug vermutlich mit einem Straßenbaum. Erst etwa zwei Stunden später, gegen 04:00 Uhr, entdeckten Mitarbeiter des Winterdienstes das verunfallte Fahrzeug und den jungen Fahrer.



Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Zudem sei er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der genutzte PKW war offensichtlich nicht zugelassen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird.



Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen wurden unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.



