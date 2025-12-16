POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen Jugendlichen

Greifswald (LK VG) (ots) -



Der Aufenthaltsort des seit dem 10. Dezember 2025 als vermisst gemeldeten 14-jährigen Jugendlichen aus Schlatkow wurde bekannt gemacht, die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen damit auch eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.



