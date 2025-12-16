POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein

Rostock (ots) -



Derzeit kommt es in der Rügener Straße in Rostock zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften.



Nach ersten Erkenntnissen hat sich dort eine männliche Person in einem psychischen Ausnahmezustand innerhalb einer Wohnung verbarrikadiert.



Personen werden gebeten den Bereich zu meiden.



