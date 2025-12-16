POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein

Nr.6180662  | 16.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Derzeit kommt es in der Rügener Straße in Rostock zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften.

Nach ersten Erkenntnissen hat sich dort eine männliche Person in einem psychischen Ausnahmezustand innerhalb einer Wohnung verbarrikadiert.

Personen werden gebeten den Bereich zu meiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern