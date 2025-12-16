POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Güstrow

Nr.6180586  | 16.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -

Die seit dem 15.12.2025 vermisste, 16-jährige Mädchen aus Güstrow ist
wohlbehalten zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen
Daten.

