POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Die seit dem 15.12.2025 vermisste, 16-jährige Mädchen aus Güstrow ist

wohlbehalten zurück.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen

Daten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell