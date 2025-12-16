POL-NB: PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Betonpfeiler

Ueckermünde (ots) -



Am 16.12.2025 gegen 09:15 Uhr kam es auf der K52 zwischen Ueckermünde und Altwigshagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Opelfahrer alleinbeteiligt auf einer Brücke gegen einen Betonpfeiler fuhr.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 62-jährige Deutsche mit seinem Opel die K52 über eine Brücke bei Millnitz, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte er mit einem Betonpfeiler sowie der Schutzplanke der Brücke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.



Durch die Kollision wurde der Fahrer leicht an der Hand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro, der Opel war nicht mehr fahrbereit. Die K52 war auf Höhe Millnitz für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Fahrzeugbergung sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.



