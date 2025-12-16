POL-HRO: 59-Jähriger nach Polizeieinsatz in Rostock vorläufig festgenommen

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montagabend kam es im Bereich der Langen Straße, Höhe Breite Straße, zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger vorläufig festgenommen wurde.



Nach dem derzeitigen Stand der laufenden Ermittlungen fiel der Mann gegen 19 Uhr am Rande des Weihnachtsmarktes auf, da er ein Messer sichtbar mit sich führte. Als die Polizeibeamten der Weihnachtsmarktwache den Mann ansprachen, bewegte sich dieser mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Nach mehrfacher Aufforderung, das Messer niederzulegen, sowie der Androhung des Einsatzes der Dienstwaffe kam der 59-Jährige den polizeilichen Anweisungen nach und legte das Messer ab.



Im weiteren Verlauf wurde der psychisch auffällige Mann ohne weiteren Widerstand festgenommen. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung seiner Person wurden keine weiteren gefährlichen Gegenstände festgestellt.



Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



