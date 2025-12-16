Presseeinladung: Minister übergibt Bescheide für Neubau in Rostock

Landesbauminister Christian Pegel wird am Freitag zwei Zuwendungsbescheide für den Neubau von Wohnraum in Rostock-Schmarl an Fred Muhsal, Geschäftsführer der MUHSAL Immobilien & Projektentwicklung übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: Freitag, 19. Dezember 2025, 13.30 Uhr

Ort: Hundsburgallee 4, 18106 Rostock

In der Hundsburgallee im Stadtteil Rostock-Schmarl sollen in den nächsten zwei Jahren neun Häuser mit 256 Wohnungen entstehen.

Der Neubau von zwei fünfgeschossigen Wohngebäuden mit je 20 Wohnungen wird mit einem langfristigen zinsfreien Darlehen über jeweils 5,5 Millionen Euro gefördert. Zusätzlich wird bei beiden Darlehen ein Tilgungsnachlass in Höhe von jeweils 1,9 Millionen Euro gewährt.

Die Gesamtkosten je Wohngebäude beträgt über rund 7,3 Millionen Euro.