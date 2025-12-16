POL-HRO: Schokoladendieb in Plau gefasst

Plau am See (ots) -



In einem Supermarkt in Plau hat ein 29-jähriger Mann am Montagvormittag versucht, Schokolade im Wert von über 300 Euro zu stehlen.



Der 29-jährige Mann wurde gemeinsam mit einem weiteren Mann von einem Mitarbeiter des Supermarktes dabei beobachtet, wie er Edelschokolade in einem Rucksack deponierte. Als die Kassiererin die Männer daraufhin aufforderte, den Rucksack zu öffnen, konnte einer der Männer flüchten. Der andere Tatverdächtige soll zunächst kooperiert und den Rucksack ausgepackt haben, im weiteren Verlauf versuchte der aus Polen stammende Mann jedoch sich der weiteren Abarbeitung zu entziehen und aus dem Supermarkt in der Langen Straße zu flüchten. Hierbei fasste er einem Mitarbeiter am Ausgang ins Gesicht, konnte dann aber gestellt und ins Büro gebracht werden. Gegen ihn und seinen noch unbekannten Komplizen wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt.



