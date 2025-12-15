POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L19 bei Bad Sülze (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 15.12.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 19 bei

Bad Sülze zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige polnische Fahrer

eines LKW mit Sattelauflieger die L19 aus Richtung Dettmannsdorf in

Richtung Bad Sülze. Während der Fahrt platzte ein Reifen des

Sattelaufliegers. In der weiteren Folge wickelten sich Teile des

beschädigten Reifens um den dahinter befindlichen Reifen, wodurch

beide Räder blockierten. Auf Grund dessen kam das Gespann nach rechts

von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge

kam der LKW nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem

angrenzenden Acker zum Stehen. Der Auflieger kippte um und über 20

Tonnen Zuckerrüben, mit denen der Auflieger beladen war, verteilten

sich auf der Fahrbahn.

Der Fahrer des Lkw erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche

Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Uniklinikum

Rostock gebracht.

Der Lkw sowie der Sattelauflieger sind nicht mehr fahrbereit und

müssen durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die

Bergungsarbeiten werden noch bis in den frühen Morgen des 16.12.25

andauern. Die L19 ist währenddessen vollständig gesperrt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell