POL-HRO: Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow
Güstrow (ots) -
Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird ein 16-jähriges Mädchen in Güstrow
vermisst.
Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V
unter dem Link: https://t1p.de/lmg22 eingestellt.
Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow
unter der TelNr.: 03843/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle
entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf
der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt
werden.
