POL-HRO: Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow

Güstrow (ots) -



Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird ein 16-jähriges Mädchen in Güstrow

vermisst.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V

unter dem Link: https://t1p.de/lmg22 eingestellt.



Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow

unter der TelNr.: 03843/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf

der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



