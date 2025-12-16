Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow

Details anzeigen Vermisste Fenja Bremer Vermisste Fenja Bremer

Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird die 16-jährige

Fenja Bremer

aus Güstrow vermisst.

Die Vermisste ist ca. 1,65 m groß wiegt etwa 60kg und hat dunkle lange Haare bis etwa zur Taille. Sie trägt eine blaue Jacke und schwarze Stiefel.

Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der TelNr.: 03843/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst