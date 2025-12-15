POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß

Nr.6179991  | 15.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Neu Kaliß (ots) -

Der seit heute per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß ist wohlbehalten angetroffen worden. Die polizeilichen Maßnahmen sind beendet.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

