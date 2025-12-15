POL-NB: 41-Jähriger mehrfach betrunken erwischt

Neustrelitz (ots) -



Bereits am vergangenen Freitag, 12. Dezember 2025, wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen.



Nach ersten Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Pole mit seinem Lkw vorwärts vom Gelände eines Parkplatzes ab und kollidierte mit einem Pfahl, welcher als Parkplatzbegrenzung diente.



Vor Ort machte der 41-Jährige einen sichtlich alkoholisierten Eindruck - hatte Probleme mit dem Gleichgewicht und sprach verwaschen. Eine Atemalkoholkontrolle war vor Ort nicht möglich.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahme wurde der 41-Jährige zusehends aggressiver, unkooperativer und wollte wieder in den Lkw einsteigen. Hieran musste er durch die Beamten gehindert werden, woraufhin er sich mit erhobenen Fäusten zu den Polizisten wandte und auf diese zuging.



Zudem wurden während der Unfallaufnahme unter anderem mehrere, teils mit Diesel gefüllte Kanister aufgefunden. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Diesel zuvor entwendet wurde.



Zur Prüfung der Alkoholisierung des Fahrers wurde im Anschluss durch die Beamten eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro.

Der Fahrzeugschlüssel des Lkw konnte vor Ort an einen Berechtigten übergeben werden. Der Schlüssel für den privaten Pkw des Tatverdächtigen, welcher auf dem gleichen Parkplatz stand, wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.



Normalerweise wären die meisten Mitteilungen an dieser Stelle zu Ende. In diesem Falle sollte es jedoch nicht die letzte polizeiliche Begegnung mit dem 41-Jährigen gewesen sein.



Gegen 03:00 Uhr morgens erschien der Pole am 13. Dezember 2025 im Polizeihauptrevier Neustrelitz und wollte den zuvor sichergestellten Schlüssel zum Pkw abholen. Da er zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille aufwies, wurde der Schlüssel nicht an ihn, sondern an seinen nicht alkoholisierten Begleiter übergeben.



Circa 2,5 Stunden später kam es zu einer erneuten Begegnung zwischen dem 41-Jährigen und der Polizei. Die Beamten erhielten die Mitteilung darüber, dass der Mann mit seinem Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hohenzieritzer Straße stünde und in diesem Alkohol konsumiere. Zudem stellte sich für die Polizeikräfte heraus, dass der Mann seinen Pkw ungefähr eine Stunde zuvor selbst auf das Tankstellengelände fuhr.



Doch auch damit nicht genug, entwendete der Mann, noch während die Beamten vor Ort waren, eine Dose mit einem Alkohol-Mix-Getränk aus der Tankstelle.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verdachts der Verkehrsgefährdung.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell