POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer verursacht zwei Unfälle in Schwerin und flüchtet - Kind im Fahrzeug

Schwerin (ots) -



Ein 51-jähriger Autofahrer muss sich wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Unfallflucht verantworten. Der Mann soll am Samstag unter Alkoholeinfluss zwei Verkehrsunfälle verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 51-jährige Deutsche aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim mit seinem Pkw BMW zunächst einen Parkplatz in der Grünen Straße. Bereits beim Ausparken sei er mit einem dort abgestellten Transporter kollidiert. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Mann seine Fahrt fort.



Zeugen wurden in der Ludwigsluster Chaussee auf den Fahrzeugführer aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. In der weiteren Folge fuhr er mit seinem BMW an der Abzweigung in Höhe der Crivitzer Chaussee gegen ein Verkehrsschild. Auch hier, gegen 20:20 Uhr entfernte sich der Fahrer erneut vom Unfallort.



Zeugen stellten das Fahrzeug wenig später in der Friedrich-Engels-Straße in Schwerin fest und informierten umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den 51-Jährigen vor Ort an und kontrollierten ihn. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2.000EUR geschätzt.



Im Fahrzeug soll sich während der Fahrt auch die siebenjährige Tochter des Mannes befunden haben. Aus diesem Grund wurde das zuständige Jugendamt über den Vorfall informiert.



Gegen den 51-jährigen Deutschen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem stellten die Polizeibeamten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell