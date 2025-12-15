POL-NB: Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Verdächtiger einen Tag später geschnappt

Waren (Müritz) (ots) -



Am Sonnabend gegen 16.30 Uhr hat eine Händlerin vom Warener Weihnachtsmarkt die Polizei gerufen, weil ihre Geldkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen wurde. Die Betroffene und weitere Zeugen konnten eine gute Täterbeschreibung abgeben, da sie den Mann aus dem Stadtbild kennen.



Die Polizisten suchten den gesamten Weihnachtsmarktbereich ab, fanden den Tatverdächtigen zunächst aber nicht. Dafür gab es einen Tag später am Sonntagmittag den entscheidenden Hinweis: Er wurde gegen 13.00 Uhr wieder auf dem Markt gesehen - darunter auch von Zeugen, die von dem Diebstahl wussten. Sie riefen sofort die Polizei. Zwei Streifenwagen fuhren zügig zum Markt und fanden den mutmaßlichen Dieb.



Die Polizisten stellten die gestohlene Kasse und das Bargeld bei dem 61-jährigen Deutschen sicher.



Die Kriminalpolizei Waren ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den Mann.



