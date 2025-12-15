Presseeinladung: Minister übergibt Bescheid für Neubau in Rostock

Nr.230/2025  | 15.12.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Landesbauminister Christian Pegel wird am Freitag symbolisch einen Zuwendungsbescheid für den Neubau von Wohnraum an die Wohnen-in-Rostock-Wohnungsgesellschaft (WIRO) übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit:             Freitag, 19. Dezember 2025, 12.30 Uhr

Ort:              WIRO-Geschäftsstelle, Lange Straße 38,
                    18055 Rostock

In Rostock-Lichtenhagen entstehen in der Ratzeburger Straße 7 auf einem unbebauten Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser mit 62 Mietwohnungen und Gewerbeanteil.  10 Wohnungen werden barrierefrei, 20 Wohnungen barrierearm geplant. Durch einen Personenaufzug werden alle Wohnungen einen barrierefreien Zugang aufweisen. Der Bau wird mit einem zinsfreien Darlehen mit Tilgungsnachlass über 7,7 Millionen Euro gefördert.

