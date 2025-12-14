POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlung am 14.12.2025 in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Für den heutigen Sonntag wurde in der Grevesmühlen eine Versammlung

des politisch linksorientierten Spektrums in Form eines Aufzuges zum

Thema: "Klassenkampf statt Kulturkampf - Antifaschisten zeigen

Präsenz in GVM durch Musik und Redebeiträge" angemeldet.



Die in der Spitze 81 Teilnehmenden starteten nach einer Kundgebung

gegen 15:15 Uhr am Bahnhof. Die Aufzugsstrecke führte weiterhin durch

das Stadtgebiet Grevesmühlen. Im Bereich des Wohngebietes

Ploggenseering sowie am Marktplatz wurden Zwischenkundgebungen

durchgeführt. Die Versammlung endete gegen 16:00 Uhr wieder am

Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief störungsfrei.



Das Polizeirevier Grevesmühlen begleitete das Versammlungsgeschehen

mit 43 eigenen und unterstützenden Kräften aus dem Bereich des

Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes.



Im Bereich des Bahnhofes Grevesmühlen wurde das einsatzführende

Polizeirevier durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt.



