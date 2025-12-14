POL-NB: Fahrzeugführer kommt nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.12.2025 gegen 21:05 Uhr befuhr der 53-jährige bulgarische Fahrzeugführer eines PKW VW Caddy die Kreisstraße 73 aus Richtung Ihlenfeld kommend in Richtung Neubrandenburg. Auf Grund dessen, dass er verbotener Weise sein Mobiltelefon benutzte kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem PKW mehrmals. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.



